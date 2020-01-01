Мария Юревьна,

Москва «Особенно улучшилось состояние суставов – перестал болеть тазобедренный сустав, пальцы рук» Хочу выразить большую признательность и благодарность за ваш труд. Ведь не многие знают как тяжело добывать настоящее горное мумиё.



Я уже много лет пользуюсь мумиё, но в сочетании с мёдом пробовала его впервые. Результат прекрасный!



Особенно улучшилось состояние суставов – перестал болеть тазобедренный сустав, пальцы рук, улучшилась подвижность голеностопного сустава (был перелом лодыжки).



Особая благодарность за внимательное и чуткое отношение, за очень квалифицированную помощь и подбор травяных сборов нужных для моего оздоровления.

Александр Быстров,

Новый Уренгой «Эффект действительно есть. Улучшилось общее самочувствие, организм стал менее метеозависим, головные боли перестали мучить» Покупал для профилактики. Просто попробовать. Эффект действительно есть. Улучшилось общее самочувствие, организм стал менее метеозависим, головные боли перестали мучить. Анализы никакие не сдавал просто по общему состоянию и по ощущениям самочувствие улучшилось. Рекомендую даже просто для профилактики.

Светлана,

Москва «Прошли бесконечные головные боли, практически полностью ушла метеозависимость, кроме того, перестали к вечеру гудеть от усталости ноги» Мёд с мумиё превзошел все мои ожидания!! Я сначала решила заказать его и просто попробовать попить - уж хуже, думаю, точно не будет... начала принимать - уже через 7-8 дней почувствовала себя настолько хорошо, что даже не могла в это поверить: прошли бесконечные головные боли, практически полностью ушла метеозависимость, кроме того, перестали к вечеру гудеть от усталости ноги, утром - в 7 часов намного легче встаю на работу, еще и вечером остаются силы на домашние дела, намного легче переношу свою нагрузку (а нагрузка у меня очень большая - работа и 4 детей, после работы бегаю с ними на занятия, по дороге еще в магазин, потом с тяжелыми сумками домой, потом бегу забрать с занятий, дома - хозяйственные дела, и так 5 дней, а выходные - лыжи, походы в лес на день). РЕКОМЕНДУЮ этот чудо-продукт всем, КТО ХОЧЕТ ЗАБЫТЬ о таблетках, при этом не страдать от головной боли, перепадов погоды, повышенного давления и аритмии. Кто-то считает, что дороговато, но лекарства из аптеки - химическая отрава и с жуткими побочными эффектами (разрушает печень, пищеварит. систему, почки и т.д.) - от головной боли, от давления и аритмии, для укрепления сосудов - обойдется вам дороже и для кармана, и для общего состояния здоровья).

Анатолий,

Пермь «Нормализовалось арт. давление, т.е таблетки я сейчас не принимаю, даже врач терапевт удивился» Добрый день! Я военный пенсионер. Пока служил никаких болячек не было, ну а сейчас слишком много. Я заказывал мёд с мумиё с надеждой избавления от болезни сосудов, варикоз вообщем в этом роде. Помогло или нет пока трудно сказать, но главное нормализовалось арт. давление, т.е таблетки я сейчас не принимаю, даже врач терапевт удивился. Поэтому большое Вам спасибо, если можно хотел бы заказать ещё когда кончится, ну и может еще что есть связано с очищением сосудов. С Уважением А.С.Черников.

Владимир,

Санкт-Петербург «Прошло уже около месяца. Чувствую себя хорошо. Появились силы, которые были в упадке. Утром исчезла разбитость. Нормализовался сон. На свой 5 этаж поднимаюсь теперь спокойно даже с пакетами из магазина. Мне 69 лет. Это о чем то говорит. Аритмия полностью не исчезла, но напоминает о себе редко» Это мой первый опыт лечения подобными народными средствами. До этого никогда не пользовался ничем подобным. Подкупило обстоятельность сайта и исчерпывающая информация о свойствах мёда и мумиё. Заказал полный курс. После заказа со мной сразу связались и подробно рассказали, как будет выполняться заказ и сколько это займет времени. Назвали окончательную сумму с учетом пересылки. Потом получал сообщения о движении заказа. Примерно через 2 недели посылка прибыла в мое почтовое отделение. Все в полном порядке. Упаковка качественная. Сразу начал принимать средство, всё по инструкции как написано.



Прошло уже около месяца. Чувствую себя хорошо. Появились силы, которые были в упадке. Утром исчезла разбитость. Нормализовался сон. На свой 5 этаж поднимаюсь теперь спокойно даже с пакетами из магазина. Мне 69 лет. Это о чем то говорит. Аритмия полностью не исчезла, но напоминает о себе редко. Давление о себе не дает знать. Я это чувствую даже не измеряя. Потраченных денег это снадобье стоит. Большое спасибо организаторам сайта ну и конечно, тем людям, которые собирали и готовили смесь. Всем здоровья и долгих лет жизни!

Владимир,

Москва «Мне 70 лет. Прошел месяц как я начал принимать мёд с мумиё. В результате перестали беспокоить многие воспалительные проблемы, улучшился сон и общее самочувствие» Мне 70 лет. Прошел месяц как я начал принимать мёд с мумиё. В результате перестали беспокоить многие воспалительные проблемы, улучшился сон и общее самочувствие.



Собираюсь принимать снадобье и дальше. Очень бы хотелось получить рекомендации специалиста по дальнейшему применению: нужно ли пить дальше, какой делать перерыв и т.п. Благодарю за чуткое сопровождение прохождения заказа до его получения. Выражаю восхищение Вашим специалистам за подробную консультацию и ответы на мои каверзные вопросы!

Николай,

Иваново «Стали гораздо реже всплески давления, улучшилось самочувствие во время погодных аномалий» Мёд и мумиё превосходного качества, производитель явно постарался. Хотя я употребил пока только половину объема , действие на организм уже чувствуется. Стали гораздо реже всплески давления, улучшилось самочувствие во время погодных аномалий. Буду продолжать дальше.

Андрей,

Москва «Головные боли стали проявляться реже и менее интенсивно. В октябре практически прекратились, холестерин снизился до нормальных значений» Решил поделиться своим первым опытом употребления мёда с мумиё. С прошлого года появились головные боли различного характера, в том числе пульсирующие в висках и затылочной области, иногда поднималось давление. Поставили диагноз энцефалопатия связанная с сужением сосудов вследствие начальной стадии атеросклероза, холестерин был на пограничном значении.



Прошел несколько курсов медикаментозного лечения, но после каждого курса через несколько недель боли возвращались. Пробовал разные народные средства, но безрезультатно. В июле этого года попал на Ваш сайт и решил попробовать мёд с мумиё.



Доставка сработала отлично, в Москву доставили за 11 дней. Для чистоты эксперимента прием медикаментов не осуществлялся. С 1 августа в течение 3-х месяцев в качестве лечения принимал только мёд с мумиё.



Не ожидал, но реально в конце 2-го месяца головные боли стали проявляться реже и менее интенсивно. В октябре практически прекратились, холестерин действительно снизился до нормальных значений. После курса приема уже прошел месяц и пока все нормально. Поскольку лечебный эффект не будет вечным решил заказать еще раз. Спасибо Вам за ваш труд. Надеюсь, что мой отзыв и опыт поможет другим людям с похожими проблемами здоровья.