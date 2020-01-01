Мёд с мумиё — это понятный, натуральный продукт
Который очень быстро восстанавливает баланс сил в организме и позволяет почувствовать себя намного лучше.
На Алтае считается, что мёд с мумиё продлевает жизнь.
И это не просто легенды или байки.
Популярность средства основана на его положительном влиянии на здоровье.
В его уникальной способности восстанавливать саморегуляцию основных механизмов организма, таких как кровообращение, пищеварение, иммунитет, функции нервной системы и других, которые с возрастом неизбежно теряют былую силу.
запускает процесс очищения и выводит из организма, накопленный годами, мусор — холестерин, соли тяжёлых металлов, токсины и патогенные бактерии. Происходит глубокое очищение кишечника, печени и крови.
улучшение самочувствия, так как причины хронического недомогания напрямую связаны с зашлакованностью организма, нарушением пищеварения и закупоркой сосудов.
когда восстанавливается нормальная микрофлора кишечника, кровь очищается от излишков плохого холестерина, улучшается проходимость кровеносных сосудов многие проблемы со здоровьем отступают.
Мёд с мумиё влияет на механизм формирования здоровья в целом, а не на отдельные симптомы какого-то конкретного заболевания.
Мёд с мумиё — это продукт, который решает проблему комплексного оздоровления. Поэтому, без преувеличения, подходит всем. Он будет полезен при:
В уникальном сочетании микроэлементов и органических веществ, которые содержатся в мёде и мумиё и дополняют действие друг друга.
Мёд и мумиё — два уникальных природных продукта, подаренные нам природой. Мумиё представляет собой сложный органо-минеральный комплекс и содержит свыше 80 жизненно важных для организма веществ.
Это противомикробные вещества и антикоагулянты растительного происхождения, около 30 химических элементов (кальций, калий, кремний, натрий, магний, алюминий, ванадий, железо, фосфор и др.), более 10 различных окислов металлов, эфирные масла, жирные кислоты, витамины В1,В2, В6 и др., геминовые основания, ауксины, ингибиторы, хлорофилл, ферменты и гормоны.
В мёде содержатся углеводы, органические кислоты и их соли, азотистые соединения (аминокислот, белков, амидов, аминов), минеральные вещества, витамины, гормоны, ферменты, эфирные масла и наиболее изученный фермент меда – диастаза.
Мед как природный продукт по количеству зольных элементов не имеет равных. В нем обнаружено порядка 40 макро- и микроэлементов, среди которых преобладают калий, фосфор, кальций, хлор, сера, магний и медь.
В дошедших до наших дней древних рукописях, написанных на арабском, турецком, китайском, татарском, еврейском и многих других языках, также с поразительным единодушием утверждается, что мёд с мумие излечивает от множества недугов — болезней желудка, кишечника и почек, туберкулеза и астмы, проказы, паралича и воспалительных процессов, заболеваний сердца и глаз, помогает при отравлениях ядами растительного, животного и минерального происхождения, при сахарном диабете, ранах, язвах, ожогах, фурункулах, карбункулах, «слоновости конечностей», заикании, рассасывает опухоли и особенно чудодейственным образом влияет на сращивание костей при переломах.
В своем «Каноне врачебной пауки» Авиценна (Ибн-Сина) писал: «Мумиё — это горный воск. В виде питья и
втирания — это прекрасное средство от болезней при вывихе и переломе, от падения и удара, при общем
параличе лицевого нерва».
Авиценна считал, что смесь мёда и мумиё обостряет чувства, укрепляет желудок, облегчает дыхание и является наиболее универсальным целебным средством.
Алексей Истомин
Врач общей практики
Мед с мумие уже достаточно давно используют в традиционной медицине. Этот препарат оказывает общеукрепляющее действие на организм, а также используется в качестве противовоспалительного и антитоксического средства. Если вы страдаете заболеваниями печени, почек или у вас нарушена секреторная деятельность кишечника, то такое сочетание ингредиентов поможет вам справиться с этими проблемами.
Ольга Резникова
Врач реабилитолог
Мед с мумие отлично восстанавливает физические силы и повышает работоспособность. Употребляя его, вы надолго забудете, что такое головная боль и сможете полноценно проживать каждый новый день. Умственные силы значительно возрастут, организм окрепнет и сможет противостоять неблагоприятным внешним факторам.
Кирилл Комаров
Иммунолог
Это средство обладает уникальными целебными качествами, которые обусловлены его сложным богатым составом. После его приема заметно улучшается репродукция антител, повышается сопротивляемость организма к различного рода инфекциям и формируется иммунитет.
Всё просто — мёд с мумие принимают по одной чайной ложке три раза в день после еды
Но, важно понимать
Результат зависит от регулярного употребления, а эффект раскрывается по мере насыщения организма полезными веществами:
2 недели
Организм очищается от шлаков, токсинов и вредных химических элементов
1 месяц
Очищается кишечник, нормализуется и стабилизируется микрофлора
6 недель
Очищаются сосуды и качественно улучшается состав крови
2 месяца
Завершаются все процессы чистки организма и начинается процессы
10 недель
Активный восстано-
вительный этап, воспол-
няется дефицит природ-
ных веществ, необходи-
мых для нормальной работы функций саморегуляции
3 месяца
Заключительный этап цикла, накопление полезных веществ и закрепление
В чистом виде мумиё не очень приятно на вкус, но в сочетании с мёдом, оно становится настоящим деликатесом, придавая мёду слегка горьковатый глубокий вкус, чем-то похожий на гречишный.
Одна чайная ложка три раза в день — это минимальная рекомендованная дозировка, которой необходимо
придерживаться для получения результата. Но это не значит, что нельзя отклоняться от неё в большую сторону.
Если вы любите необычные лакомства, можно позволить себе один-два раза в неделю выйти за пределы рекомендованной дозировки, но следует помнить, что малые дозы вещества усваиваются лучше.
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