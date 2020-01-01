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Мёд с Мумиё

Легендарное исцеляющее снадобье, известное на Алтае как: «сласть, продлевающая жизнь»
Не лекарство
Не БАД
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  1. Обладает уникальными целебными свойствами, которые распространяются на весь организм и улучшают качество жизни в любом возрасте.
  2. Помогает укрепить здоровье даже в самых запущенных случаях, когда проблем много и не понятно что конкретно и как надо лечить.
  3. Это могут быть застарелые хронические болячки, инфекционные или кожные заболевания, ушибы и переломы, которые никак не зарастают.
  4. Это может быть артрит, остеопороз, повышенное давление, аритмия, атеросклероз или что-то другое. Не важно. Мёд с мумиё чудным образом настраивает организм на исцеление. Он не лечит болезни, а помогает восстановить нормальную работу организма.
Нормальная работа организма — это когда ничего не болит, не воспаляется и не гниёт. Когда хватает сил не только на дела, но и на хобби.

Мёд с мумиё — это понятный, натуральный продукт

Который очень быстро восстанавливает баланс сил в организме и позволяет почувствовать себя намного лучше.

На Алтае считается, что мёд с мумиё продлевает жизнь.

И это не просто легенды или байки.

Популярность средства основана на его положительном влиянии на здоровье.

Польза мёда с мумиё

В его уникальной способности восстанавливать саморегуляцию основных механизмов организма, таких как кровообращение, пищеварение, иммунитет, функции нервной системы и других, которые с возрастом неизбежно теряют былую силу.

В первую очередь мёд с мумиё

запускает процесс очищения и выводит из организма, накопленный годами, мусор — холестерин, соли тяжёлых металлов, токсины и патогенные бактерии. Происходит глубокое очищение кишечника, печени и крови.

Результат такого глобального очищения

улучшение самочувствия, так как причины хронического недомогания напрямую связаны с зашлакованностью организма, нарушением пищеварения и закупоркой сосудов.

Поэтому

когда восстанавливается нормальная микрофлора кишечника, кровь очищается от излишков плохого холестерина, улучшается проходимость кровеносных сосудов многие проблемы со здоровьем отступают.

Таким образом

Мёд с мумиё влияет на механизм формирования здоровья в целом, а не на отдельные симптомы какого-то конкретного заболевания.

Вот почему его называют:

«Cнадобье продлевающее жизнь»

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Как мёд с мумиё влияет на здоровье
и самочувствие

Помогает бороться с варикозным расширением вен, атеросклерозом и гипертонией. Очищает сосуды от холестериновых бляшек. Это улучшает проходимость крови, делает стенки сосудов крепче, способствует тому, чтобы они становились более эластичными.
Улучшает кровоснабжения головного мозга. Это благоприятно влияет на умственную активность, предотвращает расстройство памяти, старческое слабоумие и вероятность инсульта.
Эффективно подавляет фиброз тканей, восстанавливает и поддерживает нормальное функционирование сердца, печени, легких и почек.
Помогает бороться с нарушениями пищеварения. Боли, дискомфорт в составляющих желудочно-кишечного тракта, изжога, гастрит, язва, метеоризм – все эти проблемы и недуги успешно лечатся с помощью целебного снадобья.
Эффективно снимает болезненные ощущения в суставах. Это, вкупе с противовоспалительным действием, способствует улучшению состояния при артрите.
Ускоряет регенерацию тканей, в том числе, мышечных и костных. Поэтому решает любые проблемы с костями или мышцами, включая переломы
Уменьшает усталость, повышает иммунитет и сопротивляемость болезням.
Положительно влияет на состояние кожи, разглаживает морщины, делает ногти более крепкими, волосы – густыми.
Несет исключительную пользу для нервной системы. Помогает бороться с последствиями стресса и перенапряжения, избавляться от проблем со сном, снимать мигрени.
Способствует стабилизации обменных процессов в организме. Стимулирует производство гормонов надпочечниками, щитовидной железой и яичниками. А это способствует борьбе со многими недугами, появление которых обусловлено сбоями в ходе обмена веществ.

Кому подходит мёд с мумиё?

Мёд с мумиё — это продукт, который решает проблему комплексного оздоровления. Поэтому, без преувеличения, подходит всем. Он будет полезен при:

Но в первую очередь он для тех, кто хочет получить контроль над своим здоровьем и самочувствием...
Применяя для этого натуральные средства. Для тех, кто понимает, что волшебной таблетки от всех болезней не существует и не ждёт мгновенного результата. 

Для тех, кому важно устранять причины болезней, а не только снимать симптомы. Для тех, кто привык заботиться о себе и хочет улучшить качество жизни.

В чём секрет эффективности мёда с мумиё?

В уникальном сочетании микроэлементов и органических веществ, которые содержатся в мёде и мумиё и дополняют действие друг друга.

Мёд и мумиё — два уникальных природных продукта, подаренные нам природой. Мумиё представляет собой сложный органо-минеральный комплекс и содержит свыше 80 жизненно важных для организма веществ.

Это противомикробные вещества и антикоагулянты растительного происхождения, около 30 химических элементов (кальций, калий, кремний, натрий, магний, алюминий, ванадий, железо, фосфор и др.), более 10 различных окислов металлов, эфирные масла, жирные кислоты, витамины В1,В2, В6 и др., геминовые основания, ауксины, ингибиторы, хлорофилл, ферменты и гормоны.

В мёде содержатся углеводы, органические кислоты и их соли, азотистые соединения (аминокислот, белков, амидов, аминов), минеральные вещества, витамины, гормоны, ферменты, эфирные масла и наиболее изученный фермент меда – диастаза.

Мед как природный продукт по количеству зольных элементов не имеет равных. В нем обнаружено порядка 40 макро- и микроэлементов, среди которых преобладают калий, фосфор, кальций, хлор, сера, магний и медь.

Мёд с мумиё используется в народной медицине не одно тысячелетие

Первые упоминания о его лечебном применении встречаются в трудах Аристотеля.

В дошедших до наших дней древних рукописях, написанных на арабском, турецком, китайском, татарском, еврейском и многих других языках, также с поразительным единодушием утверждается, что мёд с мумие излечивает от множества недугов — болезней желудка, кишечника и почек, туберкулеза и астмы, проказы, паралича и воспалительных процессов, заболеваний сердца и глаз, помогает при отравлениях ядами растительного, животного и минерального происхождения, при сахарном диабете, ранах, язвах, ожогах, фурункулах, карбункулах, «слоновости конечностей», заикании, рассасывает опухоли и особенно чудодейственным образом влияет на сращивание костей при переломах.

Мёд с мумиё широко использовали древние медики и ученые Востока: Аристотель, Разес, Абамансур Бухари, Авиценна, Аль-Бирупи и др.

В своем «Каноне врачебной пауки» Авиценна (Ибн-Сина) писал: «Мумиё — это горный воск. В виде питья и втирания — это прекрасное средство от болезней при вывихе и переломе, от падения и удара, при общем параличе лицевого нерва».

Авиценна считал, что смесь мёда и мумиё обостряет чувства, укрепляет желудок, облегчает дыхание и является наиболее универсальным целебным средством.

Что о мёде с мумиё
говорят современные врачи?

Алексей Истомин
Врач общей практики
Мед с мумие уже достаточно давно используют в традиционной медицине. Этот препарат оказывает общеукрепляющее действие на организм, а также используется в качестве противовоспалительного и антитоксического средства. Если вы страдаете заболеваниями печени, почек или у вас нарушена секреторная деятельность кишечника, то такое сочетание ингредиентов поможет вам справиться с этими проблемами.

Ольга Резникова
Врач реабилитолог
Мед с мумие отлично восстанавливает физические силы и повышает работоспособность. Употребляя его, вы надолго забудете, что такое головная боль и сможете полноценно проживать каждый новый день. Умственные силы значительно возрастут, организм окрепнет и сможет противостоять неблагоприятным внешним факторам.

Кирилл Комаров
Иммунолог
Это средство обладает уникальными целебными качествами, которые обусловлены его сложным богатым составом. После его приема заметно улучшается репродукция антител, повышается сопротивляемость организма к различного рода инфекциям и формируется иммунитет.

Как принимать
мёд с мумиё, чтобы получить
максимальный результат?

Всё просто — мёд с мумие принимают по одной чайной ложке три раза в день после еды
Но, важно понимать
Результат зависит от регулярного употребления, а эффект раскрывается по мере насыщения организма полезными веществами:

2 недели

Организм очищается от шлаков, токсинов и вредных химических элементов

1 месяц

Очищается кишечник, нормализуется и стабилизируется микрофлора

6 недель

Очищаются сосуды и качественно улучшается состав крови

2 месяца

Завершаются все процессы чистки организма и начинается процессы

10 недель

Активный восстано-
вительный этап, воспол-
няется дефицит природ-
ных веществ, необходи-
мых для нормальной работы функций саморегуляции

3 месяца

Заключительный этап цикла, накопление полезных веществ и закрепление

Можно ли употреблять мёд с мумиё
как обычную сладость?

В чистом виде мумиё не очень приятно на вкус, но в сочетании с мёдом, оно становится настоящим деликатесом, придавая мёду слегка горьковатый глубокий вкус, чем-то похожий на гречишный.

Одна чайная ложка три раза в день — это минимальная рекомендованная дозировка, которой необходимо придерживаться для получения результата. Но это не значит, что нельзя отклоняться от неё в большую сторону.

Если вы любите необычные лакомства, можно позволить себе один-два раза в неделю выйти за пределы рекомендованной дозировки, но следует помнить, что малые дозы вещества усваиваются лучше.

Мёд с мумиё — это единственно средство, которое вам нужно, чтобы почувствовать себя молодым, здоровым и энергичным

Начните принимать мёд с мумиё и ваше самочувствие очень быстро улучшится

Вы можете выбрать три варианта, в зависимости от целей, по самым выгодным ценам 2020 года:

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При заказе 6 банок
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62%
Обычная цена: 7800 ₽
Цена по акции*: 2990 ₽
* при рокупке 6-ти банок мёда с мумиё.
Акция действует
с 10 февраля по 17 февраля 2020 г.
До конца акции осталось: 20:05:22
1 упаковка
1 банка х 350 г.
1300 ₽
Для улучшения самочувствия в тяжёлые периоды. Принимается не системно, как полезный деликатес. Помогает снять обострение хронических проблем и усилить иммунитет.
4 упаковки
Акция: 4 банки х 350 г.
5200 ₽
2660 ₽
Набор для лёгкого очищения и подпитки организма. Курс рассчитан на 2 месяца. Работа происходит на трёх уровнях: кишечник, печень, кровь.
6 упаковок
Акция: 6 банок х 350 г.
7800 ₽
2990 ₽
Для глубокого, комплексного очищения организма. Курс рассчитан на 3 месяца. Полностью восстанавливает работу кровеносной, нервной, пищеварительной и других систем за счёт глубинной чистки.

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Интернет магазин «Алтайвита» гарантирует высокое качество товара. Однако если после получения Вы решили, что товар Вам не подошел, мы осуществим 100% возврат средств удобным для вас способом оплаты.



Что говорят наши покупатели

Мария Юревьна,
Москва
«Особенно улучшилось состояние суставов – перестал болеть тазобедренный сустав, пальцы рук»
Хочу выразить большую признательность и благодарность за ваш труд. Ведь не многие знают как тяжело добывать настоящее горное мумиё.

Я уже много лет пользуюсь мумиё, но в сочетании с мёдом пробовала его впервые. Результат прекрасный!

Особенно улучшилось состояние суставов – перестал болеть тазобедренный сустав, пальцы рук, улучшилась подвижность голеностопного сустава (был перелом лодыжки). 

Особая благодарность за внимательное и чуткое отношение, за очень квалифицированную помощь и подбор травяных сборов нужных для моего оздоровления.
Александр Быстров,
Новый Уренгой
«Эффект действительно есть. Улучшилось общее самочувствие, организм стал менее метеозависим, головные боли перестали мучить»
Покупал для профилактики. Просто попробовать. Эффект действительно есть. Улучшилось общее самочувствие, организм стал менее метеозависим, головные боли перестали мучить. Анализы никакие не сдавал просто по общему состоянию и по ощущениям самочувствие улучшилось. Рекомендую даже просто для профилактики.
Светлана,
Москва
«Прошли бесконечные головные боли, практически полностью ушла метеозависимость, кроме того, перестали к вечеру гудеть от усталости ноги»
Мёд с мумиё превзошел все мои ожидания!! Я сначала решила заказать его и просто попробовать попить - уж хуже, думаю, точно не будет... начала принимать - уже через 7-8 дней почувствовала себя настолько хорошо, что даже не могла в это поверить: прошли бесконечные головные боли, практически полностью ушла метеозависимость, кроме того, перестали к вечеру гудеть от усталости ноги, утром - в 7 часов намного легче встаю на работу, еще и вечером остаются силы на домашние дела, намного легче переношу свою нагрузку (а нагрузка у меня очень большая - работа и 4 детей, после работы бегаю с ними на занятия, по дороге еще в магазин, потом с тяжелыми сумками домой, потом бегу забрать с занятий, дома - хозяйственные дела, и так 5 дней, а выходные - лыжи, походы в лес на день). РЕКОМЕНДУЮ этот чудо-продукт всем, КТО ХОЧЕТ ЗАБЫТЬ о таблетках, при этом не страдать от головной боли, перепадов погоды, повышенного давления и аритмии. Кто-то считает, что дороговато, но лекарства из аптеки - химическая отрава и с жуткими побочными эффектами (разрушает печень, пищеварит. систему, почки и т.д.) - от головной боли, от давления и аритмии, для укрепления сосудов - обойдется вам дороже и для кармана, и для общего состояния здоровья).
Анатолий,
Пермь
«Нормализовалось арт. давление, т.е таблетки я сейчас не принимаю, даже врач терапевт удивился»
Добрый день! Я военный пенсионер. Пока служил никаких болячек не было, ну а сейчас слишком много. Я заказывал мёд с мумиё с надеждой избавления от болезни сосудов, варикоз вообщем в этом роде. Помогло или нет пока трудно сказать, но главное нормализовалось арт. давление, т.е таблетки я сейчас не принимаю, даже врач терапевт удивился. Поэтому большое Вам спасибо, если можно хотел бы заказать ещё когда кончится, ну и может еще что есть связано с очищением сосудов. С Уважением А.С.Черников.
Владимир,
Санкт-Петербург
«Прошло уже около месяца. Чувствую себя хорошо. Появились силы, которые были в упадке. Утром исчезла разбитость. Нормализовался сон. На свой 5 этаж поднимаюсь теперь спокойно даже с пакетами из магазина. Мне 69 лет. Это о чем то говорит. Аритмия полностью не исчезла, но напоминает о себе редко»
Это мой первый опыт лечения подобными народными средствами. До этого никогда не пользовался ничем подобным. Подкупило обстоятельность сайта и исчерпывающая информация о свойствах мёда и мумиё. Заказал полный курс. После заказа со мной сразу связались и подробно рассказали, как будет выполняться заказ и сколько это займет времени. Назвали окончательную сумму с учетом пересылки. Потом получал сообщения о движении заказа. Примерно через 2 недели посылка прибыла в мое почтовое отделение. Все в полном порядке. Упаковка качественная. Сразу начал принимать средство, всё по инструкции как написано.

Прошло уже около месяца. Чувствую себя хорошо. Появились силы, которые были в упадке. Утром исчезла разбитость. Нормализовался сон. На свой 5 этаж поднимаюсь теперь спокойно даже с пакетами из магазина. Мне 69 лет. Это о чем то говорит. Аритмия полностью не исчезла, но напоминает о себе редко. Давление о себе не дает знать. Я это чувствую даже не измеряя. Потраченных денег это снадобье стоит. Большое спасибо организаторам сайта ну и конечно, тем людям, которые собирали и готовили смесь. Всем здоровья и долгих лет жизни!
Владимир,
Москва
«Мне 70 лет. Прошел месяц как я начал принимать мёд с мумиё. В результате перестали беспокоить многие воспалительные проблемы, улучшился сон и общее самочувствие»
Мне 70 лет. Прошел месяц как я начал принимать мёд с мумиё. В результате перестали беспокоить многие воспалительные проблемы, улучшился сон и общее самочувствие.

Собираюсь принимать снадобье и дальше. Очень бы хотелось получить рекомендации специалиста по дальнейшему применению: нужно ли пить дальше, какой делать перерыв и т.п. Благодарю за чуткое сопровождение прохождения заказа до его получения. Выражаю восхищение Вашим специалистам за подробную консультацию и ответы на мои каверзные вопросы!
Николай,
Иваново
«Стали гораздо реже всплески давления, улучшилось самочувствие во время погодных аномалий»
Мёд и мумиё превосходного качества, производитель явно постарался. Хотя я употребил пока только половину объема , действие на организм уже чувствуется. Стали гораздо реже всплески давления, улучшилось самочувствие во время погодных аномалий. Буду продолжать дальше.
Андрей,
Москва
«Головные боли стали проявляться реже и менее интенсивно. В октябре практически прекратились, холестерин снизился до нормальных значений»
Решил поделиться своим первым опытом употребления мёда с мумиё. С прошлого года появились головные боли различного характера, в том числе пульсирующие в висках и затылочной области, иногда поднималось давление. Поставили диагноз энцефалопатия связанная с сужением сосудов вследствие начальной стадии атеросклероза, холестерин был на пограничном значении.

Прошел несколько курсов медикаментозного лечения, но после каждого курса через несколько недель боли возвращались. Пробовал разные народные средства, но безрезультатно. В июле этого года попал на Ваш сайт и решил попробовать мёд с мумиё.

Доставка сработала отлично, в Москву доставили за 11 дней. Для чистоты эксперимента прием медикаментов не осуществлялся. С 1 августа в течение 3-х месяцев в качестве лечения принимал только мёд с мумиё.

Не ожидал, но реально в конце 2-го месяца головные боли стали проявляться реже и менее интенсивно. В октябре практически прекратились, холестерин действительно снизился до нормальных значений. После курса приема уже прошел месяц и пока все нормально. Поскольку лечебный эффект не будет вечным решил заказать еще раз. Спасибо Вам за ваш труд. Надеюсь, что мой отзыв и опыт поможет другим людям с похожими проблемами здоровья.
Светлана К,
Краснодар
«Ушло воспаление, отек в этой области. Да и по самочувствию - лучше. Не стреляет в левую ногу уже месяца два, в шейном отделе нет такого хруста, голова не болит уже месяц»
Были серьезные проблемы с тазобедренным суставом. Видимо климактерический период меня накрыл. Пропила 4 банки мёда с мумиё за 5 месяцев. Сначала не могла приноровиться пить, потому что для меня - это специфический вкус, но потом привыкла и стало даже нравиться.

Была сегодня у врача, он даже удивился, что все лучше. Ушло воспаление, отек в этой области. Да и по самочувствию - лучше. Не стреляет в левую ногу уже месяца два, в шейном отделе нет такого хруста, голова не болит уже месяц. В целом я очень довольна. Спасибо большое.
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Добрый день! Меня зовут Данил Широких, я основатель и директор интернет-магазина Алтайвита. Уже 8 лет мы заготавливаем и продаём травяные сборы, мёд, горные минералы (мумиё, каменное масло) и натуральные бальзамы (живица, огнёвка).

Мы специализируемся на средствах народной медицины. Знаем всё о целебных растениях и горных минералах: где растут, как собрать, приготовить и принимать, чтобы они отдали максимум полезных свойств.

Если у вас гипертония, аритмия или атеросклероз. Болят суставы, проблемы с желудком или иммунитетом. Напишите или позвоните нам, мы расскажем какие средства подойдут в вашем случае.

В «Алтайвите» нет случайных людей. Только те, кто понимает истинную силу природы и её заботу о нашем здоровье.

Мёд с мумиё — это отличный выбор для человека, который хочет улучшить самочувствие, но не знает с чего конкретно надо начать. Это универсальный продукт, который я сравниваю с фундаментом для крепкого здоровья.

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